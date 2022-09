Egjeu “zien”, Mitsotakis i përgjigjet Erdogan: Ti e di shumë mirë forcën e ushtrisë greke, do merrnit atë që meritoni

Teksa lufta në Ukrainë po vijon që prej 24 shkurtit të këtij viti, duket se një tjetër vatër e nxehtë është ajo në Egje, ku tensionet mes Turqisë e Greqisë kanë arritur kulmin.

“Deklaratat e fundit të zotit Erdogan janë të papranueshme”, nënvizoi Kyriakos Mitsotakis në një intervistë të dhënë së fundmi në Panairin Ndërkombëtar të Selanikut.

“Agresioni i vazhdueshëm i të gjithë establishmentit politik turk është jashtëzakonisht problematik”, vazhdoi kryeministri grek duke shtuar: “E kuptoj pse para zgjedhjeve fokusohen te nacionalizmi. Ata e kanë gabim, po helmojnë shoqërinë turke dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë. Nuk do të ndjekim Turqinë dhe zotin Erdogan në breshërinë e deklaratave provokuese. Do të ishte e papërgjegjshme dhe jashtë karakterit për mua. Ne do të japim përgjigje të qarta dhe do të nxjerrim në pah ndërkombëtarisht deformimin që Turqia po përpiqet të rrisë tensionin dhe të tregojë se Greqia është përgjegjëse”.

Ishujt grekë nuk janë kërcënim për Turqinë. E kundërta është e vërtetë. Turqia kërcënon ishujt e Greqisë sipas Mitsotakis.

“Ne do të vazhdojmë të pajisim forcat e armatosura dhe të përpiqemi të mbajmë kanale të hapura me Turqinë. Nuk jam unë ai që hodhi në erë urat e komunikimit me shtetin fqinj. E thashë edhe zgjedhën e Erdoganit për komunikim. Jam i hapur për ta takuar. Ai nuk dëshiron të flasë me mua. Unë i kam dëgjuar këto më parë dhe jemi takuar dhe mendoj se do të ndodhë në të ardhmen. Ka mundësi. Është në Pragë takimi i parë i komunitetit politik evropian në të cilin ka gjasa të ftohet Turqia dhe unë nuk do ta kisha problem. Por Turqia duhet të mendojë se zoti Erdogan do të përballet me argumentimin grek dhe të përgjigjet nëse provokimi përputhet me dëshirën për të pasur një marrëdhënie më të ngushtë me Evropën”, tha kryeministri.

“Nuk mund ta imagjinoj një konflikt mes Turqisë dhe Greqisë” theksoi kryeministri grek.

Duke iu përgjigjur një pyetjeje tjetër, Kyriakos Mitsotakis komentoi mundësinë që kriza të përshkallëzohet në një konfrontim ushtarak me Turqinë.

“Nuk mund ta imagjinoj një konflikt Turqi-Greqi me Turqinë që të sulmojë në kurriz të sovranitetit kombëtar grek. Nuk mendoj se mund të ndodhë. Dhe nëse kjo do të ndodhte, Turqia do të merrte një përgjigje që do të ishte absolutisht katalitike. Besoj se Turqia e di shumë mirë këtë. Ai e njeh mjaftueshmërinë e forcave të armatosura greke dhe shkallën e gatishmërisë së tyre”, theksoi kryeministri./albeu.com/