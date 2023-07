E tmerrshme! Burri kapet duke bërë s*ks me lopën, policia: Nuk është rasti i parë

Opinioni publik në Indi është shokuar, pas publikimit të një video, ku një burrë shfaqet duke kryer marrëdhënie seksuale me një lopë.

Video u shpërnda me shpejtësi në rrjetet sociale, ndërsa policia arriti të arrestonte 65-vjeçarin. Në video shohet se si ai e shtyn me forcë në tokë kafshën dhe kryen seks me të.

Ky nuk është rasti i parë i këtij lloji në vend, teksa së fundmi autoritetet kanë ngritur alarmin se shumë persona kanë nisur të abuzojnë seksualisht me kafshë.

Edhe javën e kaluar autoritetet arrestuan një 55-vjeçar për të njëjtën arsye.