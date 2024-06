E pëson keq futbollisti i njohur në Angli, bie ‘pre’ e bandës shqiptare që grabisnin shtëpitë e të famshmëve

Një grup shqiptarësh në Britani akuzohen se kanë vjedhur 33 shtëpi në harkun kohor të 4 muajve duke marrë sende me vlerë që arrijnë në vlerën e më shumë se 1 milionë paundëve.

Sipas Dayli Mail, banda shqiptare shënjestronte shtëpitë e futbollistëve të pasur në të gjitha zonat e Surrey, Essex, Kent dhe Hertfordshire. Pjesë e serisë së grabitjeve ishte edhe shtëpia e lojtarir të Chelsea, Raheem Sterling.

Ata hynë në shtëpinë e Sterlingut, ndërsa ai ishte jashtë vendit duke luajtur për Anglinë në Kupën e Botës të Katarit, përmes kopshtit të pasmë dhe përdorën një shkallë për t’u ngjitur në dhomën e gjumit të lojtarit ku vodhën 10 nga orët e tij luksoze Rolex me vlerë 300 mijë paundëve.

Ish-anësori i Liverpool dhe Manchester City, Sterlingu u detyrua të nxitonte në shtëpi dhe humbi një ndeshje vendimtare në turne.

Gjyqtarja Catherine Hartley, e ulur në Gjykatën Guildford Croën, po kryeson një gjyq për të pandehurin e vetëm të mbetur, Emiliano Krosi, 24 vjeç, i cili ka pranuar se është përfshirë në 15 vjedhje me vlerë të lartë, por mohon të jetë i përfshirë në të 33 veprat nga të cilat ai është i akuzuar.

Gjykatësi Hartley dëgjoi se të tjerët të akuzuar për zbavitjen e organizuar të vjedhjeve përfshirë babain dhe kushëririn e Krosit ishin larguar nga Mbretëria e Bashkuar, duke lënë të afërmin e tyre të përballej me drejtësinë.

Gjykatësi do të vendosë nëse Krosi, nga Southend-on-Sea, Essex, ishte i përfshirë në vjedhjet që ai mohon, përpara se ta dënonte.

Prokurori Richard Bendall tha: “Një nga viktimat, Raheem Sterling MBE, liston 10 ora shumë të vlefshme Rolex që janë vjedhur nga garderoba e partnerit të tij dhe komenton se ai gjithashtu ka një numër orash false që i ka në të njëjtën gardërobë.

Megjithatë, këta hajdutë e dinin se çfarë donin dhe morën ato me vlerë. Edhe në rrethanat e nxituara të një vjedhjeje, këta hajdutë e dinin saktësisht se çfarë po bënin.

“Edhe pse i pandehuri është deklaruar fajtor, ai është deklaruar mbi bazën se Croën ka identifikuar 33 prona që janë thyer dhe që mund të lidhen me këtë bandë. Ai pranon se është pjesë e bandës, por thotë se ka qenë i përfshirë vetëm në 15 nga vjedhjet”,- shprehet prokurori Richard Bendall.

Gjykata dëgjoi se vjedhja e parë u krye më 12 nëntor 2022 në Oxshott, Surrey. E fundit u zhvillua më 15 mars në Barnes Hall Manor, Hertfordshire, vitin e kaluar.

Z. Bendall i tha gjykatës: “Këto ishin të gjitha prona të shkëputura të mëdha, me vlerë të lartë, të vendosura në zona të pasura dhe shpesh në rrugë private me porta, zakonisht me kopshte të mëdha. Metoda e hajdutëve ishte ajo e hyrjes nga jashtë vendit, më pas në kopësht.

Më pas përdorimi i shkallëve ose mobiljeve të kopshtit për të ngjitur në katin e parë dhe në pronë. Ata kryenin një kërkim të shpejtë e të çrregullt. Kërkimet zakonisht kufizoheshin në dhomat e gjumit dhe shpesh vetëm në dhomat kryesore të gjumit ku pritej të ishin sendet më të vlefshme. Vjedhësit ishin goxha selektivë, kërkonin para, bizhuteri dhe sende të stilistëve që mund të rishiten lehtësisht me një fitim të konsiderueshëm.”

Gjykatësi dëgjoi se gjashtë makina, duke përfshirë një Mercedes të kuq, ishin përfshirë në vjedhjet të gjitha të regjistruara me emra të rremë ose emra të trilluar të kompanive.

Gerard Kalaja, Henri Osmani dhe Alfred Isufi, të cilët ishin gjithashtu të implikuar në vjedhjet me gjasë janë larguar nga vendi, tha gjykata.

Në disa nga pronat e grabitura, u gjetën dëshmi gjaku, ku sipas provave të ADN-së i përkasin Gerard Kalajës, kushëririt të Krosit dhe Isufit, babait të tij.

Gjykata dëgjoi se Krosi dhe tre të dyshuarit e tjerë u arrestuan pas një vjedhjeje në një shtëpi në Blackhall Lane, Kent, më 27 janar të vitit të kaluar.

Krosi dhe të dyshuarit e tjerë u liruan me kusht nga policia në mënyrë që të intervistoheshin për çështjet në Surrey. Megjithatë, ato në fakt janë zhdukur, dëgjoi gjykata.

Krosi u arrestua përfundimisht më 16 gusht të vitit të kaluar teksa drejtonte një Range Rover të zi. Mesazhet në iPhone-in e Krosit e tregonin atë duke diskutuar për shitjen e orëve Rolex dhe Cartier, një shoku shqiptar më 30 nëntor të 2022.

Krosi akuzohet se ka bashkëpunuar për të kryer vjedhje banesë. Seanca e gjykimit për të pandehurit vazhdon.