E llahtarshme! Arrestohet gruaja amerikane, në frigorifer i gjendet një kokë dhe pjesë njeriu

Një grua nga Brooklyn është arrestuar pasi një kokë e prerë dhe pjesë të shumta të trupit u gjetën në frigoriferin e saj.

Heather Stines, 45 vjeç, u arrestua të hënën në mbrëmje pasi policët morën një informacion për gjetjen e frikshme, thanë burimet për DailyMail. Stines nuk është akuzuar. Është e paqartë se kujt i përkasin pjesët e trupit dhe testimi i ADN-së është duke u zhvilluar.

Mësohet se pjesët e trupit janë hequr nga banesa. Policia konfirmoi se ata ishin thirrur në apartament në Nostrand Avenue në Brooklyn në orën 19:10. Atje, oficerët ‘vunë re një mashkull të pavetëdijshëm, të paidentifikuar brenda banesës’.

“EMS u përgjigj dhe shpalli personin e ndihmuar të vdekur në vendngjarje”. Mjeku do të përcaktojë shkakun e vdekjes dhe hetimet vazhdojnë. Është e paqartë se sa kohë Stines ka jetuar në apartament, por fqinjët i thanë Mail të martën se shtëpia e Stines ishte thyer të paktën dy herë. Tezja e moshuar e Stines, Amy Stines, shprehu tronditjen dhe tmerrin e saj për lajmin.

“O Zot, nuk mund ta kuptoj këtë”, tha 79-vjeçari nga Kentaki. Ajo tha se mbesa e saj ka pasur probleme të gjata me drogën dhe u shpërngul nga Kentaki disa vite më parë me shpresën për t’u shpëtuar problemeve të saj. Sipas tezes, Heather jetonte me burrin e saj në një apartament në Brooklyn dhe po fitonte para duke pastruar apartamentet.