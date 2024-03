E dhimbshme/ Momenti dramatik kur një fëmijë shpëtohet nga rrënojat në Gaza: Dua të blej një biçikletë

Shpëtimi dramatik i një fëmije të nga rrënojat në qytetin e Gazës tregohet në një video të publikuar të mërkurën, më 27 mars.

Shpëtimtarët duket se e nxjerrin djalin nga rrënojat dhe dëshira e tij për të blerë një biçikletë kur të lirohet është tronditëse.

"Beside me, I have money to buy a bicycle." A heartwarming dialogue between civil defense men and a child while trying to rescue him from under the rubble of his family's home, which was bombed by the Israeli occupation in Gaza. pic.twitter.com/Sc9sVzZBSs

— OliviaThym (@ThymOlivia28234) March 28, 2024