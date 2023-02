Dyfishohen ekzekutimet në Arabinë Saudite, mbreti Salman udhëheq me dorë të hekur

Ekzekutimet në Arabinë Saudite pothuajse janë dyfishuar nën udhëheqjen e mbretit Salman dhe djalit të tij Mohammed, udhëheqësi de fakto i mbretërisë, sipas dy grupeve të të drejtave.

Numri i ekzekutimeve në monarkinë e Gjirit u rrit nga një mesatare prej 70.8 në vit midis 2010 dhe 2014 në 129.5 një vit pasi mbreti aktual erdhi në pushtet në 2015, sipas hulumtimit të publikuar dje nga organizata britanike Reprieve dhe Organizata Evropiano-Saudite për të Drejtat e Njeriut (ESOHR).

Në total, regjimi aktual ka dhënë më shumë se 1000 dënime me vdekje, sipas OJQ-ve, të cilat thonë se i kanë vërtetuar shifrat zyrtare me hetime dhe intervista me avokatë, anëtarë të familjes dhe aktivistë.

Raporti citon 147 ekzekutime vitin e kaluar, një raport në përputhje me një raport të AFP bazuar në njoftimet e qeverisë.

Marsin e kaluar, Arabia Saudite, një nga vendet që përdor më shumë dënimin me vdekje, njoftoi ekzekutimin e 81 personave në një ditë të vetme për krime të lidhura me terrorizmin, duke shkaktuar një protestë ndërkombëtare.

Mbretëria ultra-konservatore ka parë reforma të mëdha në vitet e fundit të promovuara nga Princi i Kurorës Mohammed bin Salman.

Por këto reforma janë shoqëruar me një goditje të paprecedentë të mospajtimit politik, sipas aktivistëve të të drejtave të njeriut. /albeu.com