“Dy javë para vdekjes” POLITICO zbulon planin e Navalnyt për ta dëmtuar Vladimir Putinin

Vetëm 15 ditë para vdekjes së tij, lideri i opozitës ruse, Alexei Navalny nisi aksionin e fundit kundër presidentit Vladimir Putin.

Navalny i kaloi javët e fundit të jetës në një burg të rreptë në Rrethin Arktik, ku kushtet janë aq ekstreme sa janë të barasvlershme me torturën, shkruan politico.

Për më shumë se një dekadë, Navalny ka qenë kundërshtari më i shquar dhe kërcënimi më i madh politik i presidentit rus. Vetëm dy javë para vdekjes së tij, Navalny hartoi një plan të ri kundër Putinit.

Më 1 shkurt, llogaria e Navalnyt në platformën X publikoi një ftesë për rusët që janë kundër 71-vjeçarit për të marrë pjesë në zgjedhjet presidenciale të mbajtura këtë fundjavë.

“Më pëlqen ideja që votuesit anti-Putin të shkojnë së bashku në qendrat e votimit në mesditë. Në mesditë kundër Putinit”, tha Navalny.

Sipas politico, kjo lloj proteste do të ishte e ligjshme dhe relativisht e sigurt.

“Çfarë mund të bënin? A do ti mbyllnin qendrat e votimit në mesditë? A do të organizojnë mitingje në mbështetje të Putinit në orën 10 të mëngjesit? A do t’i regjistrojnë të gjithë ata që erdhën në mesditë dhe do t’i vendosin në listën e njerëzve jo të besueshëm”, pyeti Navalny.

Politico thekson se ka kohë që është e qartë se zgjedhjet presidenciale në Rusi nuk janë as të drejta dhe as të lira. Putini është, në fakt, i vetmi kandidat dhe të gjithë kundërshtarët e tij politikë ose janë të vdekur, ose të burgosur, ose në mërgim, ose janë penguar të kandidojnë.

Por, thjesht duke u paraqitur në të njëjtën kohë, rusët mund të shprehin protestën e tyre dhe të denoncojnë si mashtrim procesin zgjedhor që Kremlini e nisi pas agresionit kundër Ukrainës.

Vdekja e Alexei Navalny në mesin e muajit të kaluar u dha një shtysë të re rusëve me mendje opozitare. Ndërsa autoritetet zyrtare shtetërore pretendojnë se Navalny vdiq për shkaqe natyrore, familja dhe mbështetësit e opozitarit të ndjerë janë të bindur se Kremlini e ka vrarë. Mijëra rusë dolën në një ditë të ftohtë për të marrë pjesë në funeralin e Navalnyy dhe për të bërë nderimet e tyre.

Gruaja e Alexey Navalny, Yulia u kujtoi bashkatdhetarëve të saj fushatën elektorale të krijuar nga bashkëshorti i saj i ndjerë.

“Alexei i ftoi njerëzit të marrin pjesë në këtë protestë dhe kjo është arsyeja pse ajo është e një rëndësie ekstreme për mua personalisht”, tha Navalnya në një video në të cilën ajo u bëri thirrje rusëve t’i bashkohen protestës “për Navalny”.

Ndryshe, Navalny prehet në varrezat e Borisovo të Moskës, por mbetet kundërshtari më i fuqishëm i Putinit.