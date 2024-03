Dubai është gati për çmendurinë e radhës! Do të ndërtojë kullën me sahat në lartësinë e 450 metrave

Dubai është i vendosur të shtojë një tjetër figurë madhështore në horizontin e tij. Kulla Aeternitas, e prezantuar zyrtarisht javën e kaluar, do të jetë kulla me orë, më e larta në botë, me një lartësi marramendëse 450 metra. Thënë ndryshe, kjo kullë do të jetë më shumë se katër herë lartësia e Big Benit të Londrës.

Kulla Aeternitas është rezultat i një partneriteti midis zhvilluesit të pasurive të paluajtshme me qendër në Dubai, London Gate dhe prodhuesit zviceran të orëve luksoze Franck Muller.

“Ne besojmë se ora do të shihet nga gjashtë kilometra larg për shkak të lartësisë së madhe të ndërtesës”, tha Tom Hill, koordinator i marrëdhënieve me median, duke shtuar se faqja e orës do të jetë një lartësi e madhe 40 metra dhe 30 metra e gjerë.

“Ne donim të bënim diçka ndryshe që nuk është bërë më parë në Dubai”, shtoi Hill.

Emri i kullës do të thotë “përjetësi” në latinisht dhe është frymëzuar nga koleksioni i orëve Franck Muller Aeternitas. Projekti do t’u dorëzohet banorëve në vitin 2027, sipas London Gate.