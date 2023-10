Drithëruese/ Profecia e Baba Vangës: Një koicidencë e tmerrshme me Izraelin

Lufta ka shpërthyer midis Izraelit dhe grupit politik qeverisës në Rripin e Gazës, Hamasit, dhe këtë herë konsiderohet si përshkallëzimi më i rëndë deri më tani në të kaluarën e të dyve.

Pas shpalljes së luftës së Izraelit kundër Hamasit, bota ka kthyer sytë nga profecia shqetësuese e Baba Vangës.

Ndërkohë që konflikti ka zier midis Izraelit dhe Hamasit që nga viti 2007, shkalla e këtij sulmi konsiderohet nga shumë si më ambiciozja e kryer nga grupi. Është kjo peshore që i bën fjalët e Baba Vangës të tingëllojnë kaq rrëqethëse në vesh.

Mistiku i famshëm, Baba Vanga, e cila thuhet se parashikoi sulmet e 11 shtatorit, ekzistencën e ISIS dhe COVID-19, thuhet se ka parashikuar një katastrofë bërthamore deri në fund të vitit 2023.

Dhe është edhe më e vërtetë për këtë pjesë të fundit të vitit 2023, në të cilën luftës në Ukrainë që filloi një vit e gjysmë më parë po i bashkohet, në një skenar shqetësues, tensionet tashmë të hapura midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, (nga Rusia në Tajvan ), konflikti i hapur në Lindjen e Mesme midis Izraelit dhe Hamasit, përfshirja e mundshme e Libanit dhe Iranit që do të transformonte një luftë ende “lokale” (në letër) në një luftë botërore dhe në fund hija e xhihadizmit në një kontinent të vjetër gjithnjë e më shumë në krizë dhe më pak vendimtare. Vizionari i Evropës Lindore dekada më parë parashikoi një ndryshim në orbitën e Tokës : një profeci që disa e lexuan si një pritje të një shpërthimi bërthamor.

Më pas flitet për vitin 2023 për “krijimin e fëmijëve në laborator”, një realitet i imagjinuar tashmë nga gjenetistët nazistë 80 vjet më parë.

E njohur edhe si Vangelia Pandeva Dimitrova, Baba Vanga ndërroi jetë në vitin 1996, por profecitë dhe parashikimet e saj kanë mbërthyer njerëzit që atëherë. Ndjekësit e saj janë të bindur se ajo parashikoi ngrohjen globale dhe cunamin e Ditës së Boksit të vitit 2004.

Ajo gjithashtu thuhet nga disa se ka parashikuar 11 shtatorin kur tha: “Tmerr, tmerr! Vëllezërit amerikanë do të bien pasi të sulmohen nga zogjtë e çelikut. Ujqërit do të ulërijnë në një shkurre dhe gjak i pafajshëm do të gufojë”.