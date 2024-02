“Do të shoh familjen time sa më shumë që të mundem”, Princi Harry kthehet në Londër për të parë familjen mbretërore

Që nga momenti që ai dhe gruaja e tij, Meghan, dhanë dorëheqjen si anëtarë të familjes mbretërore në vitin 2020, Princi Harry ka banuar në Montecito, Kaliforni

Nga ajo kohë, ai ka bërë shumë pak vizita në vendin e tij, duke përfshirë funeralet e gjyshërve të tij të ndjerë, Mbretëreshës Elizabeth II dhe Princit Philip, dhe për kurorëzimin e babait të tij, Mbretit Karli III.

Marrëdhënia e Harrit me familjen mbretërore është tensionuar vitet e fundit, por ai fluturoi në Londër javën e kaluar për të takuar Mbretin pasi mësoi për diagnozën e kancerit të mbretit.

Duke folur në Good Morning America, e cila u transmetua të Premten, Princi Harry la të kuptohet se ai do të kthehet përsëri në Mbretërinë e Bashkuar në të ardhmen e afërt.

Në veçanti ai tha: “Në të gjitha këto familje [Invictus Games], unë shoh forcën e njësisë familjare të bashkuar çdo ditë. Mendoj se çdo sëmundje, çdo sëmundje bashkon familjet”.

Princi shtoi: “Kam planifikuar udhëtime të tjera që do të më çojnë nëpër MB ose do të kthehen në MB, kështu që do të ndalem dhe do të shoh familjen time sa më shumë që të mundem.”

Marrëdhënia e Harrit me familjen mbretërore u përkeqësua pasi ai publikoi një listë ankesash kundër institucionit të monarkisë dhe anëtarëve të familjes së tij në një seri intervistash dhe kujtimet e tij, Spare, të botuara në janar 2023.