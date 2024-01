Demonstruesit ndërprenë tubimin e Bidenit për shkak të Palestinës

Presidenti amerikan Joe Biden është ballafaquar me protesta nga personat që nuk mbështetin përkrahjen e tij për Izraelin në luftën që po zhvillohet në Gazë, gjatë fushatës së tij parazgjedhore në Virginia.

Disa demonstrues ishin mbledhur para vendit ku Biden po mbante takimin parazgjedhor, dhe është pritur me thirrjet “turp të kesh”, thuhet në kumtesën e Shtëpisë së Bardhë.

Biden's speech is interrupted by pro-Hamas protests — AGAIN: "Look, please don't jump."

His event has been a complete and total disaster. pic.twitter.com/IjLsPZk5d2

— RNC Research (@RNCResearch) January 23, 2024