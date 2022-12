Analizë: Bisedimet e mundshme mes Biden-Putin janë të rëndësishme, por Rusia nuk do të bëjë kompromis

Nga SkyNews

Stuart Ray, analist i lartë në McKenzie Intelligence Services, tha se deklarata e Joe Biden se ai është i përgatitur të bisedojë me Vladimir Putin për përfundimin e luftës në Ukrainë është “i rëndësishëm”.

Kremlini u përgjigj se refuzimi i Perëndimit për të njohur rajonet e aneksuara të Ukrainës si ruse i bën bisedimet e paqes më të vështira.

Ray tha: “Moska ka shprehur se është e hapur për bisedime me Uashingtonin për të siguruar nevojat e Moskës, dhe kjo është fraza kryesore atje. Kjo nënvizon qartë mosgatishmërinë e Putinit për të negociuar ose kompromis dhe për t’i dhënë fund luftimeve me çdo gjë përveç kushteve të tij, kështu që luftimet do të vazhdojnë në Ukrainë.

“Ai është në një pozitë të pasigurt politikisht. Ai ka aneksuar së fundmi katër territoret në Ukrainë dhe ka thënë se këto janë territore ruse përgjithmonë, por tani po shohim Ukrainën duke bërë disa përfitime mjaft mbresëlënëse në këto zona, gjë që dobëson pozicionin e tij.

Por ai nuk ka gjasa të vijë në tryezë për ndonjë gjë tjetër përveç sigurimit të atij territori dhe dhënies së Kievit të atij territori rusëve, kështu që nuk ka gjasa që ne të shohim ndonjë bisedë kuptimplotë në afat të shkurtër.”

Një tjetër zhvillim i rëndësishëm ka dalë sot nga Ukraina, pasi një këshilltar i lartë i Volodymyr Zelenskyt tha se deri më tani kanë vdekur deri në 13,000 ukrainas.

Ray tha: “Luftimi po vazhdon, shkalla e viktimave do të rritet, ne kemi parë njoftimin e 13,000 ushtarëve ukrainas të vrarë, në krahasim me vlerësimet e lëshuara së fundmi nga SHBA për 100,000 trupa të vrarë ose të plagosur në të dyja anët e konfliktit. 13,000 është ndoshta një lloj shifër realiste, ne do të prisnim të shohim një raport më të lartë të ushtarëve të plagosur në krahasim me vdekjet. Pra, kur merrni parasysh kontekstin e 100,000 të vrarëve dhe të plagosurve, 13,000 është ndoshta rreth zonës së duhur.”