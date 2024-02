Cilat shtete kishin hyrë në bisedime për shkëmbimin e Alexei Navalny?

Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania po kishin diskutime të hershme për një shkëmbim të mundshëm të të burgosurve me Rusinë që do të përfshinte Alexei Navalny , ka thënë një zyrtar perëndimor i njohur me diskutimet.

Zyrtari, duke folur në kushte anonimiteti, tha se diskutimet kishin qenë në fazat e hershme kur kritiku i Putinit vdiq në burg më 16 shkurt.

Më herët, Maria Pevchikh, një aleate e Navalny, tha se ai u vra sepse do të shkëmbehej në një shkëmbim të burgosurish.

Ai ishte vendosur të shkëmbehej me një vrasës me pagesë rus të profilit të lartë, tha ajo – duke iu referuar Vadim Krasikov.

Krasikov është në një burg gjerman, duke vuajtur një dënim të përjetshëm për vrasjen e disidentit çeçen të lindur në Gjeorgji, Zelimkhan Khangoshvili në një park të Berlinit në vitin 2019.