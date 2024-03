Britania jep lajmin tronditës: Mbretit Charles i kanë mbetur vetëm dy vite jetë

Britanikët po përgatiten për një të nesërme pa Charles, pasi planet për funeralin e tij dhe ato që duhet të pasojnë tashmë janë gati, ngjajnë me ato të Mbretëreshës Elizabeth II dhe quhen “Operation Menai Bridge” ndërsa po dalin informacione ai ka vetëm dy vite për të jetuar.

Një zyrtar i lartë mbretëror i tha In Touch se Charles jo vetëm që po lufton me kancerin e pankreasit, por ai ka vetëm dy vjet jetë.

Charles do të ulet larg pjesës tjetër të familjes mbretërore dhe turmës në shërbimin e Pashkëve, ku do të mungojë Kate Middleton, Princesha e Uellsit, ndërsa të dy luftojnë me kancerin.

Charles dhe Mbretëresha Camilla pritet të ulen larg pjesës tjetër të kongregacionit në një përpjekje për të mbrojtur shëndetin e monarkut kur të marrin pjesë në shërbimin në kapelën e Saint George në Kështjellën Windsor.

Në vitet e mëparshme, mbreti dhe gruaja e tij kanë marrë pjesë në këtë ngjarje së bashku me Princeshën Anne dhe bashkëshortin e saj Zëvendës-admiralin Sir Timothy Lawrence, si dhe Sarah Ferguson, Dukeshën e Jorkut dhe vajzat e saj, Princeshën Eugenie dhe Princeshën Beatrice.

Kjo do të jetë paraqitja e tij e parë që nga fillimi i trajtimit të kancerit gati dy muaj më parë, në ato që janë cilësuar si “hapa të butë” drejt rikthimit në disa prej detyrave të tij publike gjatë verës.

Charles do të mungojë në pritje pas shërbimit ose për të organizuar një vakt privat familjar.

Princi William dhe Kate nuk do të marrin pjesë këtë vit për shkak të diagnostikimit dhe trajtimit të kancerit të Dukeshës.