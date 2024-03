Britania akuzon Kinën për sulme kibernetike, rrezikohen të dhënat e miliona votuesve

Qeveria britanike ka akuzuar Kinën për sulme kibernetike kundër deputetëve kritikë ndaj Pekinit dhe Komisionit Zgjedhor, në një masë që rrezikon të dhënat personale të miliona votuesve.

“Unë mund të konfirmoj se aktorët e lidhur me shtetin kinez janë përgjegjës për dy sulme kibernetike me qëllim të keq që synojnë institucionet dhe deputetët tanë demokratikë,” tha zëvendëskryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Oliver Dowden në një fjalim në Dhomën e Komunave.

Komisioni Zgjedhor, i cili mbikëqyr proceset zgjedhore në Mbretërinë e Bashkuar , kishte njoftuar në gusht 2023, pa përmendur emrin e Kinës, se kishte qenë viktimë e një sulmi kibernetik nga aktorë armiqësorë, të cilët kishin mundur të kishin akses në sistemin e saj për më shumë se një vit. Nga ky sulm ata fituan akses në serverë që përmbanin kopje të listave zgjedhore me të dhënat e 40 milionë votuesve, sipas mediave britanike.

Dowden siguroi se këto përpjekje për të ndërhyrë në demokracinë e Mbretërisë së Bashkuar kanë dështuar. Ai njoftoi gjithashtu se Ministria e Jashtme do të thërrasë ambasadorin kinez për një shpjegim. Dy individë dhe një organizatë e lidhur me shtetin kinez do të sanksionohen për spiunim kibernetik ndaj ligjvënësve që kritikuan Pekinin. Më herët, kryeministri Rishi Sunak tha se Londra do të bënte gjithçka që ishte e nevojshme për t’i mbajtur qytetarët të sigurt dhe për të mbrojtur veten nga “sfida historike” e paraqitur nga Kina.

Kur u pyet për akuzat, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Lin Jian tha se Londra duhet të mbështetet në “prova objektive” dhe të mos politizojë çështjet e sigurisë kibernetike. Ambasada kineze tha në faqen e saj të internetit se “të ashtuquajturat sulme kibernetike nga Kina kundër Britanisë së Madhe janë tërësisht shpifje të sajuara dhe keqdashëse”.

“Kina ka luftuar gjithmonë me vendosmëri të gjitha format e sulmeve kibernetike, bazuar në ligj. Kina nuk inkurajon, mbështet apo fal sulmet kibernetike”, thuhet në deklaratë.