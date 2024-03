Bota thyen rekordet e të nxehtit në 2023, OKB: 2024 mund të jetë më keq

Organizata Botërore Meteorologjike WMO tha të martën se viti 2024 mund të jetë më keq se çdo rekord i madh global i klimës u thye vitin e kaluar. Agjencia e OKB-së e motit tha në raportin e saj vjetor të gjendjes së klimës globale se temperaturat mesatare arritën nivelin më të lartë në 174 vitet e mbajtjes së rekordeve me një diferencë të qartë, duke arritur 1.45 gradë Celsius mbi nivelet para-industriale. Temperaturat e oqeanit arritën gjithashtu të dhënat më të larta në 65 vjet, me mbi 90% të deteve që kanë përjetuar kushte të valëve të të nxehtit gjatë vitit, tha WMO, duke dëmtuar sistemet ushqimore.

“Komuniteti i WMO po i jep alarmin e kuq botës. që dëshmuam në vitin 2023, veçanërisht me ngrohtësinë e paparë të oqeanit, tërheqjen e akullnajave dhe humbjen e akullit të detit Antarktik, është shkak për shqetësim të veçantë,” tha Sekretarja e Përgjithshme e WMO Celeste Saulo, e cila mori detyrën në janar.

Ndryshimet klimatike, të nxitura nga djegia e lëndëve djegëse fosile, së bashku me shfaqjen e modelit natyror të klimës El Nino, e shtynë botën në një territor rekord në vitin 2023. Kreu i monitorimit të klimës në WMO, Omar Baddour, u tha gazetarëve se kishte një probabilitet të lartë që viti 2024 do të vendoste rekorde të reja të nxehtësisë, duke thënë se viti pas një El Nino ishte zakonisht më i ngrohtë. Raporti i së martës tregoi një rënie të madhe në akullin e detit Antarktik, me nivelin e pikut të matur në 1 milion km2 nën rekordin e mëparshëm një zonë afërsisht e barabartë me madhësinë e Egjiptit.

Kjo prirje, e kombinuar me ngrohjen e oqeanit që shkakton zgjerimin e ujit, ka kontribuar në një më shumë se dyfishim të shkallës së rritjes së nivelit të detit gjatë dekadës së fundit krahasuar me periudhën 1993-2002, tha ai. Nxehtësia e oqeanit u përqendrua në Atlantikun e Veriut me temperatura mesatare 3 gradë Celsius mbi mesataren në fund të vitit 2023, thuhet në raport.

Temperaturat më të ngrohta të oqeanit ndikojnë në ekosistemet delikate detare dhe shumë lloje peshqish kanë ikur në veri nga kjo zonë duke kërkuar temperatura më të ftohta. Saulo, një meteorologe nga Argjentina që ka premtuar të forcojë sistemet globale të paralajmërimit për katastrofat klimatike, tha se shpresonte se raporti do të rriste ndërgjegjësimin për nevojën jetike për të rritur urgjencën dhe ambicien e veprimit klimatik.