Borxhet dhe kriza në sfond, çfarë do të vendosin liderë në forumin ekonomik botërorë në Davos këtë javë?

Liderët botërorë po mblidhen në Davos këtë javë për të planifikuar problemet më urgjente të planetit. Dy luftëra të mëdha, një krizë e anijeve, sulme kibernetike ndaj institucioneve shtetërore dhe prova akoma më alarmante të emergjencës klimatike do të thotë se nuk ka mungesë të pikave të bisedimeve. Por kthimi i ideve në veprim kur qeveritë i detyrohen 88.1 trilionë dollarë të paprecedentë të borxheve– pothuajse ekuivalente me prodhimin vjetor ekonomik botëror do të jetë e vështirë.

Borxhi publik shpërtheu gjatë pandemisë dhe huamarrja e re këtë vit ka të ngjarë të thyejë rekorde në disa ekonomi të mëdha, duke i lënë qeveritë më pak të afta për t’iu përgjigjur goditjeve të tilla si efektet financiare, pandemitë ose luftërat.

Edhe në mungesë të një krize të re, rritja e kostove të shërbimit të borxhit do të kufizojë përpjekjet për të trajtuar ndryshimet klimatike dhe kujdesin për popullsinë në plakje. Shërbimet publike në shumë vende janë tashmë të tendosura pas shkurtimeve të njëpasnjëshme buxhetore.