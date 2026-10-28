Bilanci i aksidentit hekurudhor në Spanjë shkon në 64 viktima, kërkimet për të mbijetuar vazhdojnë

Numri i viktimave nga aksidenti mes dy trenave në Spanjë është rritur ndjeshëm.
Të paktën 64 persona kanë humbur jetën pas përplasjes së dy trenave me shpejtësi të lartë në provincën Toledo, rreth 130 kilometra në jug të Madridit. Autoritetet nuk përjashtojnë që bilanci të rëndohet më tej, teksa vijojnë kërkimet dhe operacionet e shpëtimit.
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Përplasja ndodhi të mërkurën, rreth orës 09:00 të mëngjesit, pranë Urda-s, në linjën Madrid–Sevilje. Treni i kompanisë shtetërore Renfe goditi nga pas një tren të operatorit privat Iryo, i cili ishte i ndalur në shina.
Si pasojë e goditjes, disa vagonë dolën nga shinat dhe përfunduan në një skarpatë pranë hekurudhës. Pamjet nga vendi i ngjarjes paraqesin vagonë të shkatërruar dhe mbetje metalike të shpërndara në terren.
Në dy trenat udhëtonin gjithsej 544 pasagjerë. Në bordin e trenit të Renfe ndodheshin 397 persona, ndërsa treni Iryo kishte 147 pasagjerë, përfshirë një foshnjë.
Shkaku i aksidentit nuk është përcaktuar ende. Hetuesit po shqyrtojnë sistemet e sigurisë dhe rrethanat që çuan trenin e Renfe të përplasej nga pas me trenin e ndalur të Iryo. Kjo shënon tragjedinë e dytë të madhe hekurudhore në Spanjë gjatë vitit 2026.
Një aksident i ndodhur në janar pranë Adamuzit, në provincën Córdoba, u mori jetën 46 personave dhe ngriti shqetësime mbi sigurinë e rrjetit hekurudhor.
Rrjeti spanjoll i trenave me shpejtësi të lartë është i dyti më i madhi në botë, pas atij të Kinës, dhe përfshin rreth 3,900 kilometra linja. Bilanci mbetet paraprak, ndërsa autoritetet po vijojnë kërkimet në rrënojat e vagonëve dhe identifikimin e viktimave.