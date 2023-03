Biden dhe Scholz takohen në Shtëpinë e Bardhë

Kancelari gjerman, Olaf Scholz, tha se aleatët perëndimorë do ta mbështesin Ukrainën për “për sa kohë që duhet”, teksa vizitoi Shtëpinë e Bardhë të premten për një takim privat me presidentin amerikan, Joe Biden.

“Ky është një vit shumë, shumë i rëndësishëm për shkak të kërcënimit të rrezikshëm për paqen që vjen nga Rusia”, tha Scholz.

Kina nuk u përmend gjatë adresimit të shkurtër të liderëve në Zyrën Ovale, por ky takim vjen në kohën kur dy udhëheqësit shprehën shqetësimet e tyre se Kina mund të furnizojë me armë Rusinë për luftën e saj në Ukrainë.

Një veprim i tillë nga Kina mund të ndryshojë potencialisht trajektoren e luftës, duke lejuar Moskën të plotësojë rezervat e saj të varfëruara të armatimeve.

Scholz, gjatë një fjalimi në Parlamentin e Gjermanis, i bëri thirrje Kinës që të përdorë ndikimin e saj në Moskë për të bërë presion për tërheqjen e trupave ruse dhe për të mos furnizuar me armë Rusisë.

Kina është partneri kryesor tregtar i Gjermanisë, dhe kombet evropiane, në përgjithësi, kanë qenë më të kujdesshme se Shtetet e Bashkuara në marrjen e një qëndrimi të ashpër ndaj Pekinit.

SHBA dhe Gjermania kanë punuar ngushtë së bashku për të furnizuar Ukrainën me ndihmë ushtarake dhe humanitare, por gjithashtu ka pasur fërkime për çështje si sigurimi i tankeve, dhe Uashingtoni herë pas here është frustruar me hezitimin e Berlinit.

Vizita e Scholz përshkruhet si një “vizitë e vërtetë pune midis këtyre dy liderëve”.

Ky është takim kokë më kokë, ku Biden dhe Scholz jenë të vetmit njerëz në dhomë për pjesën më të madhe të kohës.

I pyetur për rrethanat e vizitës së tij, Scholz tha se ai dhe Biden “duan të flasin drejtpërdrejt me njëri -tjetrin”, dhe ai përshkroi situatën e krijuar si “një situatë globale ku gjërat janë bërë shumë të vështira”.

Scholz ka hedhur poshtë çdo nocion mosmarrëveshjeje midis aleatëve.

“Është e rëndësishme që miq të tillë të mund të flasin për të gjitha këto situata së bashku, vazhdimisht”, tha ai./rel/