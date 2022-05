Belgjika do të vendosë sërish karantinën, por këtë herë për linë e majmunëve

Karantina rikthehet sërish në fokus të përditshmërisë njerëzore, por këtë herë jo më me Covid-19, por me linë e majmunëve që po përhapet me shpejtësi në Evropë.

Kësisoj, Belgjika bëhet vendi i parë që prezanton karantinën e detyrueshme të lisë së majmunëve: “Kushdo që rezulton pozitiv për virusin duhet të izolohet për 21 ditë pasi mjekët paralajmërojnë për ‘rritje të konsiderueshme’ të rasteve në Mbretërinë e Bashkuar gjatë ‘dy deri në tre javëve’ të ardhshme”, shkruan Daily Mail.

Sëmundja, e cila u gjet për herë të parë te majmunët, mund të transmetohet nga personi në person përmes kontaktit të ngushtë fizik, si dhe marrëdhënieve seksuale, dhe shkaktohet nga virusi i lisë së majmunit.

Dr Claire Deësnap, presidente e Shoqatës Britanike për Shëndetin Seksual dhe HIV, ka thënë gjithashtu se shpërthimi mund të ketë një ‘ndikim masiv’ në shërbimet e shëndetit seksual në Britani.

Krahas sëmundjes që po përhapet me shpejtësi, mjekët janë duke marrë masa parandaluese për pacientët e prekur dhe personat, të cilët kujdesen për ta duke i vaksinuar me vaksinat e lisë.

Gjithashtu bëhet e ditur se askush nuk ka vdekur nga ky virus deri më sot.