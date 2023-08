Bejetë e çmendur për Bashkinë e vogël në Greqi, kandidatët i lënë jashtëqitje njëri-tjetrit në derën e shtëpisë

Gara për Bashkinë e Nafploionit në Greqi është kthyer në një betejë të paprecedentë mes dy kandidatëve.

Mediat helene bëjnë me dije se kreu aktual i bashkisë Dimitris Kostouros shkon ccdo natë pranë banesës së rivalit të tij Dimitris Orfanou dhe i hedh atij qese me mbeturina dhe me jashtëqitje.

Pranimi i aktit të paprecedentë është bërë nga vetë Kostouros, i cili në postimin e tij në rrjetet sociale pretendon se është prekur negativisht nga përballja, të cilën e cilëson “toksike”.

Kostouros është “kapur” nga kamerat e sigurisë duke lënë thasë me mbeturina dhe jashtëqitje në derën e përparme të kundërshtarit të tij politik të paktën 30 herë. Të njëjtat informacione thonë se kandidati për kryetar bashkie dorëzoi videon përkatëse në Polici dhe ka kërkuar që të aktivizohen masat mbrojtëse ndaj Dimitris Kostouros.

Në qese kishte bombola gazi me lëndë djegëse, mbeturina të përditshme, letër higjienike të përdorur, papastërti dhe jashtëqitje kafshësh.

Në Dimitris Kostouros shkruante: Në periudhën e fundit jam përballur me ofendime dhe shpifje që nuk kanë të bëjnë me punën e madhe që kemi bërë në komunën e Nafplion viteve të fundit, por kanë të bëjnë me mua personalisht, nderin dhe reputacionin tim. Nuk u përgjigja, nuk komentova publikisht dhe nuk iu drejtova drejtësisë. Fatkeqësisht, e gjithë kjo situatë toksike në një moment më ndikoi negativisht dhe më çoi drejt një akti të gabuar ndëshkues me karakter simbolik, për të vendosur mbeturina në derën e një shtëpie fshati në pronësi të Orphanos. Ishte një veprim i gabuar, një shfaqje zemërimi dhe inati. Unë ec përpara, me gabimet dhe lëshimet e mia, tani edhe më i fortë!