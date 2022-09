Bëhet virale në rrjet, momenti i sikletshëm kur Meghan Markle mërzitet për një buqetë me lule (VIDEO)

Meghan Markle nuk është ajo pjestare e familjes mbretërore që do të bëjë gjithçka që i thotë pallati. Ajo madje nuk toleron një bisedë as për një buqetë me lule.

Shfaqja e papritur e Meghan Markle, Princit Harry, Princit William dhe Kate Middleton të shtunën në Windsor shkaktoi habi dhe habi. Një përpjekje e dukshme nga të dyja palët për të treguar se mund të lënë mënjanë dallimet e tyre për të vajtuar gjyshen e tyre të dashur Mbretëresha Elizabeth.

Sikleti ishte i dukshëm, siç ishte edhe roli kryesor i Princit William dhe Kate Middleton. Ata shkuan përpara dhe të tjerët i ndiqnin. Çifti i princave të Uellsit, konkretisht William, kishin iniciativën për paraqitjen e përbashkët në botë, jashtë kështjellës që gjyshja e tyre e donte aq shumë dhe e kishte mbushur me lule në kujtim të saj.

MOSMARRËVESHJA E MEGHAN MARKLE ME NDIHMËSIT MBRETËRORË PËR NJË BUQETË ME LULE

Megjithatë, Meghan Markle nuk u dorëzua. Edhe ajo nuk mund ta fshihte acarimin e saj kur një nga njerëzit e pallatit iu afrua për ta lehtësuar me një buqetë me lule që mbante në duar.

Kështu kur Meghan Markle pa një nga njerëzit e pallatit përballë saj, i cili ndërhyri teksa fliste me njerëzit që kishin ardhur për të mbajtur zi për Mbretëreshën Elizabeth, ajo u acarua. Edhe ajo u përpoq shumë për ta fshehur atë. E megjithëse përpjekja ishte e nderuar, acarimi nuk fshihej.

Gjithçka ndodhi kur dikush nga turma i dha Meghan Markle një buqetë me lule me sa duket për t’u larguar me pjesën tjetër të luleve që ishin në murin e kështjellës në kujtim të Mbretëreshës.

Kur Meghan mbajti lulet në duar, një ndihmës mbretëror nxitoi t’i merrte ato për t’i vendosur me të tjerët. Por Megan tha se donte të shkonte vetë dhe e falënderoi.

“U thashë se do t’i vendosja atje, kështu që është në rregull. Faleminderit. E vlerësoj gjithsesi”, duket i thotë ajo ndihmëses mbretërore.

Megjithatë, meqenëse kjo lëvizje nuk u zhvillua, mbretërit vendosën masa të mëdha. Pak më vonë, kur në duart e Meghan Markle u mblodhën më shumë buqeta me lule, erdhi një ndihmës tjetër mbretëror dhe me ndihmën e Princit Harry arriti t’i merrte lulet nga duart Meghan.

