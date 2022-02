BE do të fillojë ofrimin e armëve për Ukrainën

Bashkimi Evropian ka njoftuar se synon të fillojë dërgimin e armëve në Ukrainë, hera e parë në historinë e tij që ndërmerr një hap të tillë.

Duke folur në një konferencë për shtyp këtë pasdite, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se masa shënoi një moment ujëmbledhës, njofton BBC.

Ajo njoftoi gjithashtu një sërë sanksionesh të reja që synojnë Rusinë dhe Bjellorusinë, dhe një ndalim që Rusia të përdorë hapësirën ajrore evropiane.

We are stepping up our support for Ukraine.

For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.

We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.

https://t.co/qEBICNxYa1

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022