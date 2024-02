Arabia Saudite: Nuk ka marrëdhënie diplomatike me Izraelin pa njohjen e shtetit palestinez

Arabia Saudite ka thënë se “nuk do të ketë marrëdhënie diplomatike me Izraelin nëse nuk njihet shteti i pavarur palestinez”.

“Mbretëria i ka komunikuar qëndrimin e saj të prerë administratës amerikane se nuk do të ketë marrëdhënie diplomatike me Izraelin nëse nuk njihet një shtet i pavarur palestinez në kufijtë e vitit 1967 me Jerusalemin Lindor si kryeqytet”, tha ministria e Jashtme në një deklaratë.