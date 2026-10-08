Angli-Gjermani, aleancë kundër Moskës/ Burnham dhe Merz bashkojnë forcat për t’iu përgjigjur sulmeve hibride

Britania e Madhe dhe Gjermania kanë vendosur të koordinojnë përpjekjet për t’u përballur me kërcënimet, sulmet kibernetike dhe aktet e sabotazhit, të cilat së fundmi i atribuohen kryesisht Rusisë.
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Gjatë vizitës së tij të tretë jashtë vendit, pas ndalesave në Shtetet e Bashkuara dhe Ukrainë, kryeministri Andy Burnham u takua në Berlin me kancelarin gjerman Merz. Dy zyrtarët shpallën një partneritet të ri strategjik, që synon luftën ndaj sulmeve hibride, nxitjen e zhvillimit ekonomik rajonal dhe bashkëpunimin në sektorin e inovacionit.
Marrëveshja parashikon shkëmbimin e informacioneve sekrete për identifikimin dhe asgjësimin e sulmeve kibernetike, si edhe dobësimin e kapaciteteve të aktorëve armiqësorë. Referenca lidhet me Rusinë dhe shtete të tjera jo miqësore ndaj vlerave perëndimore që veprojnë në Evropë. Një tjetër objektiv është garantimi i sigurisë së infrastrukturës kritike në të dyja vendet.
Ky zhvillim vjen pas marrëveshjeve të ngjashme që Britania ka firmosur me Turqinë dhe Bashkimin Evropian, që prej ardhjes së Laburistëve në pushtet dy vjet më parë.
Diskutimet mes Burnham dhe Merz përfshinë gjithashtu luftën në Ukrainë, zhvillimet në Lindjen e Mesme dhe përpjekjet për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit. Burnham i kërkoi Gjermanisë të bëhej pjesë e programit për prodhimin e avionëve luftarakë, ku aktualisht marrin pjesë Italia, Japonia dhe Britania.
Para samitit të muajit të ardhshëm mes Bashkimit Evropian dhe Britanisë, Burnham deklaroi se mbetet i përkushtuar ndaj thellimit të bashkëpunimit. Ai tha se dëshiron të shqyrtojë mundësinë e afrimit edhe më të madh të Britanisë me Bashkimin Evropian.
Gjatë javëve të fundit, kryeministri britanik ka përmendur edhe mundësinë e ribashkimit me bllokun, pas referendumit të Brexit-it, i cili çoi në largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian.