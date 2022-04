Amber Heard ka çrregullime psikologjike? Dalin detaje të reja nga “lufta” ligjore mes ish çiftit të famshëm

Psikologia Shannon Curry, ka dëshmuar në gjyqin e famshëm që po mbahet mes Amber Heard dhe Johnny Depp. Ky i fundit ka paditur ish gruan për 50 milionë dollarë për një artikull ku rrëfen se si është abuzuar. Psikologia tha se aktorja vuan nga dy çrregullime psikologjike.

Curry tha se Heard “demonstron simptoma psikologjike të çrregullimit të kombinuar të personalitetit kufitar dhe çrregullimit të personalitetit histrionik”. Ajo tha se e bazon vlerësimin e saj në materialet e çështjes si dhe në dy intervista të mbajtura me Heard.

Psikologia klinike dhe mjekoligjore Dr. Shannon Curry (majtas) përshkroi vlerësimin e saj mjekësor marrëdhënien e Johnny Depp dhe Amber Heard ndërsa ajo mori qëndrimin në gjyqin për shpifje të martën

Dr. Curry tha se njerëzit me BPD priren të krijojnë marrëdhënie ‘intensive, jashtëzakonisht të ngushta’, por ato ndjenja ndaj partnerëve të tyre përkeqësohen shpejt. Curry gjithashtu dëshmoi se aktorja nuk vuan nga çrregullimi i stresit post-traumatik për shkak të raportit me Depp, siç ka pretenduar.

Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit Mendor, njerëzit me çrregullim të personalitetit kufitar kanë një aftësi të dëmtuar për të balancuar në mënyrë racionale emocionet e tyre. Për këtë arsye, pacientët me BPD priren të jenë më impulsivë dhe të pasigurt, dhe kanë vështirësi në ruajtjen e marrëdhënieve të ngushta.

Ekspertja e psikologjisë zbuloi se asaj iu kërkua të bënte një vlerësim të Heard, i cili doli në përfundimin se vuante nga Çrregullimi i Personalitetit Kufitar dhe Çrregullimi i Personalitetit Histrionic

Ata që diagnostikohen me këtë gjendje shpesh luftojnë me abuzimin e substancave dhe janë të prirur ndaj shpërthimeve të zemërimit, vetëdëmtimit dhe kërcënimeve për vetëvrasje. Ata me çrregullim të personalitetit histrionik priren të kenë një prirje për dramatike ndërsa shfaqin sjellje që kërkojnë vëmendje.