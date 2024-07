Alarmante/ Gjenden 6 trupa të pajetë në një vendgrumbullim mbeturinash

Gjashtë trupa femrash në dekompozim u gjetën në një gurore në kryeqytetin kenian të Nairobit të premten, sipas policisë, duke shkaktuar një protestë në një stacion policie aty pranë.

“Alarmi u ngrit pas zbulimit të gjashtë trupave të gjymtuar rëndë, të gjitha femra, në faza të ndryshme dekompozimi në gurore, e cila po përdorej si venddepozitim,” thuhet në deklaratën e Drejtorisë së Hetimeve Kriminale.

Zona është rrethuar si skenë krimi dhe hetimet paraprake bëjnë me dije se viktimat janë vrarë të gjitha me të njëjtën mënyrë. Trupat u gjetën të mbështjellë me letra najloni dhe të përforcuar me litarë najloni dhe janë transportuar në një morg ku do të kryhen kzaminimet pas vdekjes.

Identiteti i të vdekurve apo sa kohë kishin qenë trupat në gurore nuk ishin të qarta menjëherë. Skena e tmerrshme vjen pas javësh protestash anti-qeveritare për një faturë finance të anuluar që atëherë. Protestat rezultuan në një numër të madh të vdekjeve civile mes një reagimi të ashpër nga policia keniane. Grupet e të drejtave të njeriut kanë akuzuar gjithashtu forcat e sigurisë për rrëmbimin e kenianëve gjatë protestave.

Zbulimi i trupave të premten ka ndezur zemërim të ri publik dhe ka sjellë një qendër të re në qendër të vëmendjes në krizën e femicideve në Kenia, vetëm disa muaj pasi mijëra gra marshuan në rrugë