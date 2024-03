Alarm në Gjermani, 65-vjeçarja e armatosur mban peng 15 persona në spital (VIDEO)

Forca të forta policore kanë shkuar me urgjencë në një spital në Aachen, Gjermani, ku një grua e armatosur thuhet se mban rreth 15 pengje. Sipas informacioneve, gruaja është 65 vjeç.

Bild raporton se ajo u shtrua në spital pak para orës 17:00 të së hënës, 4 mars.

BREAKING:

Around 15 people have been taken hostage at a hospital in Aachen, Germany.

SWAT police have arrived on the scene

🇩🇪 pic.twitter.com/Jw3bcE5SoB

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 4, 2024