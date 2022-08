Akullorja më e shtrenjtë në botë prodhohet në Itali, çmimi sa kushton (VIDEO)

Ndonëse duket e pavërtetë, por në Italinë Jugore ekziston një dyqan ku klientët blejnë akullore, çmimi i të cilave arrin deri në 70 dollarë.

Akullorja quhet “skeptri i mbretit” dhe prodhohet në Ruvo di Puglia, ku ndodhet dyqani i famshëm i akulloreve “Mokambo” , i cili sipas pronarëve të tij prodhon akulloren më të shtrenjtë ne botë.

Për të gjithë ata që janë kuriozë, akullorja me çmim marramendës ka përbërës shafranin iranian, raporton abcnews.al.

Shafrani është pistili që nxirret nga lulet e Shafranit. Nxjerrja bëhet me dorë dhe me kujdes nga njerëz me përvojë.

Lloji më i mirë i shafranit është ai që kultivohet në Iran.

Që të përfitohen 500 gram shafran, duhen mbledhur 70.000 lule të shëndetshme dhe pa insekte.