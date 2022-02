“Akt i turpshëm”, Blinken dënon veprimin e Rusisë

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken ka dënuar me forcë veprimin e Rusisë për njohjen e pavarësisë së zonave separatite.

“Veprimi i Rusisë për të njohur pavarësinë e të ashtuquajturave republika të kontrolluara nga pro-rusët është një akt i parashikueshëm dhe i turpshëm.

Ne dënojmë veprimet e Rusisë, dhe do të qëndrojmë pranë Ukrainës”, përfundoi Blinken.

Russia’s move to recognize the “independence” of so-called republics controlled by its own proxies is a predictable, shameful act. We condemn them in the strongest possible terms and #StandWithUkraine, as I told Foreign Minister @DmytroKuleba tonight.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 22, 2022