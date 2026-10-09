Agjenti i ICE-së plagos në qafë një burrë para fëmijës së tij 5-vjeçar në Nju Jork, 300 protestues përplasen me policinë

Një burrë u qëllua në qafë nga një agjent federal i imigracionit gjatë një operacioni arrestimi në lagjen Marble Hill të Nju Jorkut. Në automjetin e tij ndodhej edhe një fëmijë 5-vjeçar, i cili nuk pësoi dëmtime.
Ngjarja u regjistrua rreth orës 16:00, sipas kohës lokale, të enjten, më 8 tetor. Agjentët e ICE-së po përpiqeshin të arrestonin një shtetas të Republikës Dominikane kur njëri prej tyre përdori armën e shërbimit dhe e plagosi atë.
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I plagosuri u transportua në spitalin NewYork-Presbyterian Allen, ku mori trajtim mjekësor.
Departamenti i Sigurisë Kombëtare të SHBA-së (DHS) deklaroi se personi ishte në mënyrë të paligjshme në Shtetet e Bashkuara dhe kishte precedentë kriminalë. Autoritetet federale e kanë lidhur gjithashtu me bandën Trinitarios, megjithëse këto pretendime nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur.
Sipas DHS-së, burri ishte arrestuar nga policia e Nju Jorkut më 7 dhjetor 2023, por ishte liruar disa ditë më pas. Departamenti pretendoi se Trinitarios kishte lidhje edhe me një incident të vitit të kaluar, gjatë të cilit anëtarë të kësaj bande qëlluan dhe plagosën një agjent të Mbrojtjes së Doganave dhe Kufijve.
Rrethanat e përdorimit të armës kanë shkaktuar reagime të forta, veçanërisht për shkak se fëmija ndodhej në makinë në momentin e operacionit.
Kryebashkiaku i Nju Jorkut, Zoran Mamdani, e quajti të papranueshme ngjarjen dhe tha se kishte komunikuar me Presidentin amerikan Donald Trump për t’i kërkuar ndërprerjen e operacioneve të ICE-së në qytet.
“Agjentët e rrethuan atë ndërsa ishte brenda makinës së tij me një fëmijë pesëvjeçar, përpara se të qëllonin disa herë”, deklaroi Mamdani. Ai shtoi se, bazuar në informacionet fillestare, fëmija nuk ishte plagosur.
Mamdani tha gjithashtu se nuk do të qëndronte pasiv ndaj veprimeve të agjentëve federalë, të cilat, sipas tij, po mbjellin frikë në komunitetet lokale.
“Kur të flasim, do t’i kërkoj atij t’i japë fund të gjitha operacioneve të zbatimit të ligjit për imigracionin të kryera nga ICE në qytetin tonë”, u shpreh ai.
Pas të shtënave, rreth 300 persona u mblodhën përpara spitalit ku po trajtohej i plagosuri, duke protestuar kundër përdorimit të armës nga agjenti federal.
Tubimi u shndërrua në përplasje me oficerët e policisë së Nju Jorkut që ndodheshin në zonë. Protestuesit kërkuan largimin e ICE-së nga qyteti dhe brohoritën: “Duam që ICE të largohet nga rrugët tona. Pa drejtësi, nuk ka paqe”.
Gjatë protestës u dëgjuan edhe slogane kundër politikave të imigracionit të administratës Trump. Deri në momentin e raportimit, nuk kishte të dhëna të plota për arrestime të mundshme apo për përmasat e përplasjeve.
Guvernatorja e Nju Jorkut, Kathy Hochul, kërkoi që rrethanat e incidentit të bëhen plotësisht transparente. Ndërkohë, organizatat që mbrojnë të drejtat e emigrantëve e dënuan përdorimin e forcës së armatosur.
Koalicioni i Imigracionit të Nju Jorkut bëri thirrje për një hetim të menjëhershëm dhe publik, si edhe për publikimin e pamjeve nga kamerat e trupit të agjentëve. Organizata kërkoi llogaridhënie nëse konstatohet se është përdorur forcë joproporcionale.
Edhe FBI-ja është angazhuar në hetim dhe ka dërguar një ekip për mbledhjen e shqyrtimin e provave. Policia e Nju Jorkut sqaroi se oficerët e saj nuk morën pjesë në operacionin e ICE-së gjatë të cilit u plagos burri.
Incidenti ndodh në një klimë tensionesh të rritura mes autoriteteve lokale dhe qeverisë federale për politikat e imigracionit. Sipas një dokumenti të qytetit, nga 20 janari 2025 deri më 10 mars 2026, agjentët e ICE-së kryen 5,567 arrestime në zonën e Nju Jorkut.
Rritja e operacioneve të agjencisë ka sjellë protesta të përsëritura nga grupet e emigrantëve dhe zyrtarët lokalë, të cilët kundërshtojnë mënyrën e zhvillimit të arrestimeve.