Aeroplani goditet nga turbulenca të forta, bën ulje emergjente në Brazil, rreth 30 të lënduar (VIDEO)

Një aeroplan i goditur nga turbulenca të forta ka bërë një ulje emergjente në Brazil, me 30 persona të raportuar të lënduar. Siç raportohet Air Europa Boeing 787-9 Dreamliner po fluturonte nga Madridi në Montevideo kur ndodhi incidenti në ajër.

“Fluturimi UX045 u devijua në aeroportin e Natal në Brazilin verilindor në rrugën e tij për në kryeqytetin uruguaian,” tha kompania spanjolle në X, dikur Twitter.

Ajo shtoi se pasagjerët që pësuan lëndime po merrnin vëmendjen e nevojshme. Ndërsa një zëdhënës i Air Europa aeroplani, i cili kishte 325 pasagjerë në bord, u përball me turbulencat mbi Atlantik kur pothuajse kishte arritur në bregun brazilian. Aeroplani u ul normalisht dhe u prit nga një flotë autoambulancash.

Zyrtarët e aeroportit thanë se disa pasagjerë kishin nevojë për ndihmë mjekësore dhe u dërguan në spitalin më të afërt. Një ekip mjekësor lokal tha për mediat braziliane se ata trajtuan të paktën 30 pasagjerë të kombësive të ndryshme dhe se 10 prej tyre u dërguan në spital. Pacientët kishin pësuar lëndime gjatë turbulencës, duke përfshirë në kokë dhe prerje në fytyrë.

#INCIDENT | At least 30 people were injured when Air Europa flight UX045, a 787-9 bound for Montevideo from Madrid, encountered turbulence en route early this morning.

The flight subsequently diverted to Natal, Brazil following the encounter.

