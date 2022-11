Adele: E keni shqipëruar gjithmonë gabim emrin tim

Ylli i njohur Adele ka zbuluar se emri i saj është shqiptuar gabim nga të gjithë prej vitesh. Ylli i popit e hodhi “deklaratën” gjatë promovimit të këngës së saj të fundit hit “I Drink Wine” teksa ishte duke ndjekur një seancë pyetje-përgjigjesh nga fansat në Los Angeles dhe shpjegoi se cili duhet të jetë gjithmonë shqiptimi i saktë.

Kur vajza e quajtur Annie u shfaq në një lidhje me Skype, ylli i popit u shfaq e kënaqur nga shqiptimi i përsosur i emrit të saj nga gruaja.

Adele e pyeti menjëherë: “Nga erdhe? Enfield apo diku tjetër? Ti e ke thënë emrin tim në mënyrë perfekte!”

Apparently, we’ve all been mispronouncing Adele’s name for years. https://t.co/lGhZ4yjUwF pic.twitter.com/ynNuSLCBpF

— TODAY (@TODAYshow) November 2, 2022