A është familja mbretërore po aq formale edhe në privat? 9 sekrete që u zbuluan në dokumentarin e Harry dhe Meghan (FOTO LAJM)

Bashkimi i Princit Harry dhe Meghan Markle është diskutuar gjerësisht që kur ata u lidhënn. Meghan vuri në dukje se për 6 vitet e fundit, janë botuar libra të shumtë rreth tyre nga njerëz që ajo nuk i njeh, dhe Harry tha se ishin përhapur shumë dezinformata. Kështu, për t’i dhënë fund të gjitha thashethemeve dhe për t’i lënë fansat e tyre të hyjnë në botën që kanë krijuar, çifti publikoi një seri dokumentarësh të quajtur Harry & Meghan, që u shfaq premierë në Netflix.

Vitin kur u takuan, Meghan donte të shijonte të qenit beqare.

Çifti u takua në korrik 2016 kur Meghan ishte në një udhëtim në Evropë. Shfaqja televizive ku ajo kishte luajtur, “Suits”, sapo ishte rinovuar për një tjetër sezon, kështu që aktorja e atëhershme donte të kalonte pushimet me mikeshat e saj dhe të udhëtonte përreth botës. “Pastaj erdhi Harry dhe gjithçka mori një kthesë tjetër”, kujton Meghan.

Princi Harry e pa për herë të parë një foto të saj në Instagram. Ai kujton se në foton e parë që e pa, ajo kishte vendosur një filtër qesharak për qenin, por i ishte dukur tepër simpatike. Ai kishte një shoqe të përbashkët për të parë nëse ajo do të ishte e interesuar të takohej me të. Megjithatë, është për të qeshur, por dhe pse ai ishte një princ, Meghan mezi e dinte se kush ishte.

Takimi i tyre i parë nisi ashpër sepse Harry ishte vonë.

Meghan-it iu desh të ulej në një restorant për gjysmë ore duke pritur Harry-n, ndërsa ai vazhdonte t’i dërgonte mesazhe asaj se ishte bllokuar në trafik dhe i vinte tmerrësisht keq për këtë. Në atë kohë, ajo mendoi se e kishte kuptuar tashmë se çfarë lloj personi ishte ai, “…një nga ata djem që ka aq shumë ego sa çdo vajzë do të rrinte duke pritur për ty gjysmë ore.” Ajo krijoi këtë imazh të tij në kokën e saj dhe tashmë kishte vendosur që ai nuk ishte për të.

Por Harry hyri në kafene duke u dukur i djersitur, gjë që i dha Meghan një shenjë të qartë se ai në të vërtetë kishte qenë duke nxituar dhe ishte me të vërtetë i kapur në rrethana që nuk mund t’i kontrollonte. Takimi përfundoi duke shkuar shumë mirë, dhe ajo i kërkoi përsëri të dilnim po atë natë.

Të nesërmen, ata u takuan përsëri në të njëjtin vend, dhe Meghan ishte ajo që u vonua këtë herë. Ajo u vonua vetëm për disa minuta, por u ndje në siklet sepse e urren tetë vonohej. Për të cilën Harry tha: “Mund të vonohesh sa të duash, unë nuk po lëviz. Unë dua të të shoh përsëri.”

Harry tha se ai e dinte, me shembullin e nënës së tij, se martesa në familjen mbretërore ishte mjaft e rëndë.

Harry dëshmoi se nëna e tij kaloi shumë thjesht duke u martuar në familjen mbretërore, duke përfshirë mungesën e plotë të privatësisë. Për këtë arsye ai ishte i shqetësuar se nuk do të gjente kurrë një grua të përshtatshme.

Ai tha se të dashurat e tij të kaluara u larguan të gjitha sepse jeta e tyre u kthye përmbys pasi shtypi publikoi lajmet se ata ishin në lidhje. Ata u bënë në qendër të vëmendjes pa e dashur. Harry ishte i shqetësuar se mediat do ta trembnin edhe Meghan-in.

“Ishte shumë e qartë se ata do të shkonin në skajet e tokës për të qenë së bashku.”

Ata filluan të takoheshin fshehurazi në korrik 2016, dhe tabloidët nuk u morën me këtë histori deri në fund të tetorit. Kështu çifti patën mundësinë të njiheshin me njëri-tjetrin sipas kushteve të tyre.

Ata shkuan së bashku në Botsvana me disa miq, ku nuk kishin telefon, pa shpërqendrime dhe duhej të ishin rreth njëri-tjetrit 24/7. Të dy e dinin se do të ishte një provë e vërtetë për të parë nëse e pëlqenin njëri-tjetrin. Për fat, doli mirë, dhe që atëherë, çifti vendosi një rregull që të shiheshin çdo 2 javë: Meghan do të kapte një fluturim nga Kanadaja në MB dhe ata do të qëndronin së bashku, larg publikut.

“Ishte shumë e qartë që në momentin që ajo më tha se ata ishin të dashuruar dhe se do të shkonin në skajet e tokës për të qenë bashkë”, kujton një mik i Meghan-it.

Një mik tjetër vuri në dukje se ishte e vështirë të gjeje një mënyrë për të qenë së bashku, por ata “e shpikën atë”.

Edhe pse Meghan ishte tashmë një personazh publik, jeta e saj ndryshoi në mënyrë drastike pasi njerëzit mësuan se ajo po takohej me Harry-n.

Meghan është aktore që nga viti 2002, ndaj mund të supozohet se është mësuar tashmë me paparacët, por ajo ka jetuar një jetë mjaft të qetë në Toronto, ku po xhironte spektaklin e saj Suits. Kur shpërtheu lajmi për lidhjen e saj me Princin Harry, paparacët filluan ta ndiqnin kudo. Ata e prisnin jashtë shtëpisë së saj dhe kishin lente të mëdha në kamera, kështu që ata do të uleshin në kodra dhe do ta fotografonin nga larg.

Ajo kujton se miqtë e saj i bënë pyetjen e vështirë: “E dimë që ti e do, por a ia vlen? Shiko çfarë po ndodh me jetën tënde.” Vetë Harry nuk mund të duronte të shihte që gruaja e dytë e rëndësishme në jetën e tij të ngacmohej në këtë mënyrë, kështu që ai bëri një deklaratë për t’i thënë mediave që të tërhiqen. Ai tha gjithashtu se tani që ka fëmijë, nuk do të donte që ata të mësonin për këtë kohë dhe ta pyesnin se çfarë bëri për të mbrojtur mamin dhe të dëgjonin një përgjigje të pakënaqshme.

Ata u fejuan disa javë para se të shpallej lajmi për publikun.

Harry e dinte që Meghan ishte ajo që ishte shumë shpejt, sepse ajo kishte plotësuar të gjitha pikat në listën e tij sekrete, kështu që ai vendosi që të qetësohej me të. Si një anëtar i familjes mbretërore, Harry duhej t’i kërkonte leje mbretëreshës së ndjerë Elizabeth II për t’u martuar me Meghan dhe ai nuk mund të propozonte jashtë MB. Pasi e mori, vendosi 15 qirinj në kopsht, u ul në një gju dhe ajo tha po.

Çifti kishte një festë fejese me miqtë e tyre përpara se lajmi të shpërndahej në shtyp, dhe të gjithë atje mbanin veshje të trasha si kafshë të ndryshme. Meghan dhe Harry shkuan si çifte pinguinësh, sepse pinguinët çiftëzohen për gjithë jetën.

Familja mbretërore është po aq formale në privat sa edhe në publik.

Herën e parë që Meghan takoi Princin Ëilliam dhe Princeshën Catherine, ajo tha se mendonte se ata nuk do të ishin zyrtarë pasi të ishin jashtë syrit të publikut. Megjithatë, traditat dhe formaliteti nuk mbarojnë vetëm sepse askush tjetër nuk po i shikon. Meghan u trondit nga çifti kur u përpoq t’i jepte një përqafim të madh dhe ajo ndjeu një ndryshim të menjëhershëm kulturor mes tyre.

Meghan gjithmonë u përpoq të vishte vetëm ngjyra neutrale kur ishte në Mbretërinë e Bashkuar.

Ajo kishte zbuluar se rregulli për familjen mbretërore ishte që të mos vishnit të njëjtën ngjyrë si mbretëresha e ndjerë ose anëtarët e moshuar të familjes mbretërore, ndërsa dilnin të gjithë në ngjarje publike. Pra, për të parandaluar keqkuptimet, ajo u përpoq të gjente një ngjyrë që askush nuk do ta vishte. Kështu Meghan zgjodhi ngjyrën e bardhë dhe bezhë, dhe ato e ndihmuan gjithashtu që të mos binte në sy, gjë që ajo e vlerësonte shumë.

Me gjithë vështirësitë e tyre, çifti nuk u dorëzua kurrë.

Harry tha: “Kjo është një histori e madhe dashurie. Gjëja më e çmendur është se… Mendoj se kjo histori dashurie sapo ka nisur .” Ai vazhdoi: “E dini, ajo sakrifikoi gjithçka që kishte, lirinë që kishte, për t’u bashkuar me mua në botën time. Dhe shumë shpejt pas kësaj, përfundova duke sakrifikuar gjithçka që kam për t’u bashkuar me të në botën e saj.”/abcnews.al