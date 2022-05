40 miliardë dollarë ndihmë për Ukrainën, Zelensky falenderon Biden: Sot kemi më shumë nevojë se kurrë

Shtetet e Bashkuara miratuan rreth 40 miliardë dollarë ndihmë për Ukrainën, paketa më e madhe e ndihmës që nga pushtimi i Rusisë. Paketa përfshin ndihmën ushtarake, ekonomike dhe humanitare dhe u votua me 86 vota pro dhe 11 kundër, sipas BBC.

Menjëherë pas miratimit të paketës ka reaguar edhe presidenti i Ukrainës, i cili falenderoi Joe Biden dhe amerikanët për ndihmën dhe mbështetjen ndaj popullit ukrainas.

Grateful to @POTUS for signing the law on additional support for 🇺🇦. The leadership of 🇺🇸, President Biden & the American people in supporting 🇺🇦’s fight against the Russian aggressor is crucial. Look forward to new, powerful defense assistance. Today it is needed more than ever.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 21, 2022