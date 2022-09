Borrell në SHBA, takim edhe me liderët e Ballkanit Perëndimor

Josep Borrell, Shef i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku do të ketë një sërë takimesh, përfshirë edhe me liderët e Ballkanit Perëndimor.

Pritet që me 20 shtator Borrell t’i thërras liderët nga Ballkani Perëndimor në një takim tradicional të bashkësisë në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.

Kjo vizitë e zyrtarët të lartë evropian është në prag të sesionit të 77 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.

Ai sot madje, do ketë takim me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkimit Antonio Guterres dhe nesër do të marrë pjesë në një panel kushtuar trupave dhe krizave globale, së bashku me ministrin e Jashtëm të pjesëve Dmytro Kuleba dhe ministrin e Jashtëm të Guatemalës nga Mario Bucar, ndër të tjera.

Në fund të këtij takimi, pritet të ketë një konferencë për shtyp rreth orës 22.00 thuhet në njoftimin e faqes së Bashkimit Evropian.