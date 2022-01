Borell e fajëson Kosovën para kryeministres serbe, se nuk po tregon vullnet për dialog

Çështja e Asocaicionit të Komunave Serbe dhe referendumi serb, kanë qenë dy çështjet për të cilat Josep Borell dhe kryeministri Albin Kurti janë përplasur hapur publikisht. Ngjarja e parë kishte ndodhur në një konferencë në Bruksel, derisa e dyta në distancë përmes reagimeve për referendumin serb. Duket se ky acarim i raporteve, ka bërë që Borell të jetë më i ashpër dhe më direkt kur flet për Kosovën si palë në negociata. Ai sot nga Brukseli e ka paraqitur Prishtinën zyrtare si një palë destruktive në negociata, duke thënë se aktualisht Prishtina është duke treguar më shumë mosdëshirë për t’u kthyer në tavolinën e dialogut. Për këtë, Borell ka treguar se drejt Kosovës dhe Serbisë do të udhëtojnë Lajcak e Escobar.

Përfaqësuesi i Lartë i Bashkimit Evropian, Josep Borell, ka thënë se bashkë me emisarin, Miroslava Lajcak, janë duke vazhduar përpjekjet për aranzhimin e një takimi të ri në mes të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, megjithatë Borell thotë se një gjë e tillë do të ndodh vetëm kur palët të pajtohen që nga takimi të dalin rezultate pozitive.

Këto deklarime Borell i ka bërë gjatë një konference për media, teksa ka specifikuar se bashkë me sllovakun Lajcak, do të vazhdojnë angazhimin për ta bindur Serbinë, dhe në veçanti Kosovën për t’u kthyer në tavolinën e negociatave.

Borell thotë se aktualisht Prishtina zyrtare është duke treguar më shumë mos dëshirë për t’u rikthyer në tavolinën e bisedimeve.

Duke parë një situatë të tillë, kryediplomati i Brukselit thotë se në Kosovë dhe Serbi do të udhëtojë Miroslav Lajcak, bashkë me emisarin amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, për të shtyrë palët për tu rikthyer në bisedimet e Brukselit.

“Mirëpres gatishmërinë e Serbisë për tu angazhuar në dialog. Dhe do t’ia bëjë të qartë Kosovës edhe një herë, që dialogu nuk po bëhet vetëm sa për sy e faqe, por është krucial për vazhdimin e rrugëtimit evropian. Bashkë me Lajcak, do të vazhdojmë përgatitjen e një takimi të ri në Bruksel, por kjo do të ndodhë kur dy palët do të jenë të gatshme për t’u pajtuar për rezultate pozitive. Për këtë z. Lajcak dhe unë do të vazhdojmë të bisedojmë me dy palët, në veçanti me Kosovën, sepse në këto momente po tregon më shumë mos dëshirë për tu kthyer në dialog. Dhe për këtë Lajcak do të udhëtojë në Kosovë dhe Serbi, së pari në Kosovë, javën e ardhshme, bashkë me z. Escobar, për t’u takuar me liderët politik dhe për të shtyrë palët që dialogu të rifillojë përsëri”, ka thënë Borell në konferencë për media.

Borell qysh para fundit të vitit 2021 kishte treguar se po bën përpjekje për aranzhimin e një takimi të nivelit të lartë Kurti-Vuçiq. Për këtë kishte dërguar Lajçakun në Prishtinë e Beograd, por pa sukses./GazetaExpress