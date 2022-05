“Bombë” nga Anglia, Mbappe arrin marrëveshjen personale me Real Madrid

Një lajm i bujshëm ka ardhur nga Anglia, pikërisht nga gazetari i “Thë Athletic UK”, David Ornstein.

Kylian Mbappe ka arritur marrëveshje personale me klubin spanjoll të Real Madrid, raporton “The Athletic”.

23-vjeçari nuk ka nënshkruar ende asnjë dokument zyrtar me klubin spanjoll dhe PSG, klubi i tij aktual është ende duke u përpjekur të bind francezin të qëndroj./ h.ll/albeu.com

Kylian Mbappe has agreed personal terms with Real Madrid, The Athletic understands.

The 23-year-old has not yet signed paperwork with #RMCF and #PSG, his current club, are still trying to convince him to change his mind.

More from @David_Ornstein

— The Athletic UK (@TheAthleticUK) May 16, 2022