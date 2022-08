Bomba në sediljen e shoferit, miku i Putinit ia dha makinën vajzës në moment të fundit! Pamje nga momenti tragjik

Vajza e filozofit ultra-nacionalist dhe këshilltarit të ngushtë të Putinit, Aleksandër Dugin u vra në një atentat me bombë.

Ndërkohë kanë dalë pamjet ku Dugin shihet në gjendje shoku në vendin e ngjarjes.

Ai shihet duke vendosur duart në kokë dhe pamjet kanë bërë xhiron e mediave në botë.

Siç njoftuan hetuesit rusë, brenda mjetit ka pasur një bombë dhe ishte vendosur nën sediljen e shoferit.

Allegedly Dugin at the location where his daughter was assassinated. pic.twitter.com/2dHo6T4I27

— Dmitri (@wartranslated) August 20, 2022