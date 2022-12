Bllokimi i veriut me barrikada, Xhaçka: Ushtria serbe nuk do të hyjë në Kosovë

Ministrja për Punët e Jashtme, Olta Xhaçka ka bërë thirrje për dialog mes Serbisë dhe Kosovës që të 2 liderët të ulen dhe të bisdedojnë. Thirrjen po ashtu, ministrja Xhaçka e ka drejtuar dhe për BE-në dhe për SHBA-në që të këmbëngulin për vijimësinë e dialogut.

Përmes një postimi në Twitter, ministrja Xhaçka ka thënë se “as ushtria serbe nuk do të hyjë në Kosovë dhe as ushtria e Kosovës nuk do të hyjë në konflikt të armatosur” teksa ka shtuar se barrikadat janë një shfaqje që nuk ka të bëjë fare me interesin e njerëzve të zakonshëm.

1/4 Nor the 🇷🇸 army will enter “Kosovo”, neither the Kosova army will enter any armed conflict! It’s all about a display of internal politics and has nothing to do with the ordinary people’s interest.This is ridiculously dangerous and should stop for the sake of all our region

— Olta Xhaçka🇦🇱 (@xhacka_olta) December 28, 2022