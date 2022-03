Blinken: Ukraina mund të fitojë kundër Rusisë

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, tha për BBC-së se është i bindur se Ukraina mund ta fitojë luftën e saj me Rusinë.

Ai nuk tha sesa do të zgjaste konflikti, por këmbënguli se disfata e Ukrainës nuk ishte e pashmangshme.

Blinken vlerësoi “rezistencën e jashtëzakonshme” të popullit ukrainas.

“Nëse është qëllimi i Moskës që të përpiqet disi të rrëzojë qeverinë dhe të instalojë regjimin e saj kukull, 45 milionë ukrainas do ta refuzojnë këtë në një mënyrë ose në tjetrën,” tha ai.

Lufta tashmë nuk ka shkuar siç mund të kishte planifikuar presidenti rus Vladimir Putin, shtoi ai.

Rezistenca e fortë nga forcat ukrainase vazhdoi të pengonte përparimet ruse në të gjithë vendin në ditën e nëntë të pushtimit.

Në jug, forcat ruse kapën zona përgjatë bregut të Detit të Zi dhe qyteti port i Mariupol mbeti i rrethuar. Por guvernatori i Mykolaiv tha se trupat ruse ishin dëbuar nga qyteti.

Qyteti i dytë i Ukrainës, Kharkiv, në veri, gjithashtu mbeti nën rrethim.

I pyetur nëse ishte i bindur se Ukraina mund të fitonte, ai tha: “Me kalimin e kohës, absolutisht”.

“Nuk mund t’ju them se sa do të zgjasë kjo luftë. Por ideja që Rusia mund t’i nënshtrojë vullnetit të saj 45 milionë njerëz që po luftojnë me zjarr për të ardhmen dhe lirinë e tyre. Kjo nuk përfshin që Rusia të ketë gishtin e saj në Ukrainë, kjo ju tregon shumë.”, tha ai./albeu.com