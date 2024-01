Blinken: Situata në Gaza për palestinezët mbetet e rëndë

Shumë njerëz në Gaza, përballen me pengesa të mëdha vetëm për të përmbushur nevojat e tyre bazë ditore, tha Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken, duke dënuar situatën “e rëndë” në Rripin e rrethuar dhe të bllokuar të Gazës.

“Situata për burrat, gratë dhe fëmijët në Gaza mbetet e tmerrshme. Shumë palestinezë janë vrarë, veçanërisht fëmijë”, tha Blinken në “X” sot në mes të turneut të tij aktual në Lindjen e Mesme.

“Shumë njerëz mbeten jashtëzakonisht të sfiduar për sa i përket aksesit të tyre në ushqim, ujë, ilaçe, gjëra thelbësore të jetës”, shtoi ai.

Lidhur me turneun e tij, Blinken tha në një deklaratë se ai erdhi për të diskutuar situatën në Gaza me partnerët rajonalë – përfshirë Turqinë – duke shtuar: “Këto nuk janë domosdoshmërisht biseda të lehta. Ka këndvështrime të ndryshme, nevoja të ndryshme, kërkesa të ndryshme”.

“Por është jetike që ne të angazhohemi në këtë diplomaci tani, si për hir të së ardhmes për vetë Gazën, dhe më gjerë, ashtu edhe për hir të së ardhmes për izraelitët dhe palestinezët dhe për rajonin në tërësi”, shtoi ai.

Duke thënë se kjo është vizita e tij e katërt në rajon që nga 7 tetori, kur filloi konflikti i Gazës, ai theksoi se kanë qenë të fokusuar në parandalimin e përhapjes së konfliktit që nga dita e parë.

Duke theksuar se do të diskutojnë me partnerët e tyre gjatë vizitës së tij se çfarë mund të bëhet për të parandaluar përhapjen e konfliktit, Blinken tha se do të trajtojnë mbrojtjen e civilëve, dhënien e më shumë ndihmave humanitare dhe lirimin e të burgosurve të mbetur nga sulmi i papritur i Hamasit më 7 tetorit.

“Të rindërtojmë, të kemi siguri, të kemi qeverisje të udhëhequr nga palestinezët”

Duke theksuar fokusin e tyre në hapat drejt një të ardhmeje të qëndrueshme, paqësore dhe të sigurt për gjithë në rajon, Blinken tha: “Kjo fillon me punën që do të jetë e nevojshme në vetë Gazën për të rindërtuar, për të pasur siguri, për të pasur qeverisje të udhëhequr nga palestinezët”.

Blinken ka nisur një turne rajonal duke filluar me Turqinë dhe më pas duke vazhduar në Greqi, Jordani, Katar dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.

Fokusi i tij mbi situatën e zymtë humanitare në Gaza duket se nënvizon atë që disa analistë e shohin si përçarje në rritje midis aleatëve tradicionalë SHBA-së dhe Izraelit, me Washingtonin që i kërkon Tel Avivit të tërheqë operacionin e tij në Gaza për të zvogëluar koston e rëndë njerëzore të rreth 23.000 jetëve të shuara deri më tani.