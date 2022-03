Bisedimet e paqes, pamje nga brenda takimit (FOTO LAJM)

Një nga negociatorët e Kievit ka ndarë një imazh të bisedimeve midis Ukrainës dhe Rusisë, të cilat tani kanë hyrë në raundin e tyre të katërt dhe po zhvillohen përmes video-telefonatës.

Zyrtari ukrainas Mykhailo Podolyak thotë se të dyja palët tani kanë paraqitur pozicionet e tyre.

Më herët ai tha se bisedimet e fundit do të fokusohen në vendosjen e një armëpushimi, tërheqjen e trupave ruse dhe garancitë e sigurisë për Ukrainën.

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022