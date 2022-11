Bisedime të “dështuara” mes Kosovës dhe Serbisë, zëdhënësi i BE-së: Të dy palët mbajnë përgjegjësi

Zëdhënësi i Bashkimit Evropian (BE), Peter Stano, ka thënë se të dy “Kosova dhe Serbia duhet të mbajnë përgjegjësinë e bisedimeve”.

Por Stano thotë se “BE-ja ofroi një propozim të cilin Kosova e refuzoi, ndërkaq Serbia e pranoi”.

“Të dy mbajnë përgjegjësi të plotë për dështimin e bisedimeve sot dhe për çdo përshkallëzim dhe dhunë që mund të ndodhë në terren. Ne parashtruam një propozim që presidenti Vuçiq e pranoi sot ndërsa kryeministri Kurti jo”, ka thënë Stano.

Kosova dhe Serbia nuk kanë arritur marrëveshje të Brukselit për targat.

Kjo ka bërë që Josep Borrell, shefi për Politikë të Jashtme dhe Siguri “ta lë fajtore Kosovën”.

“Both bear full responsibility for the failure of the talks today & for any escalation & violence that might occur on the ground. We put forward a proposal that President Vucic accepted today while Prime Minister Kurti did not.” https://t.co/CdvxYF9H1O

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) November 21, 2022