Bild: Lewandowski, vendimi u mor

Robert Lewandowski synon të jetë protagonist i një prej telenovelave të verës. E ardhmja e yllit polak te Bayern Munich, pavarësisht se ka kontratë deri në vitin 2023, mbetet shumë e pasigurt.

Kështu publikon gazeta Bild në versionin e saj online duke zbuluar se drejtuesit e klubit nuk do të përjashtonin më shitjen e golashënuesit pasi sulmuesi tashmë i ka komunikuar zyrtarisht Bayernit se nuk do të rinovojë kontratën që përfundon në vitin 2023.

Gjithmonë sipas Bild, Bayern u përpoq ta bindte Haaland deri disa javë para se ai të zgjidhte përfundimisht Manchester City.

Tani Bayern është mes një shkëmbi dhe një vendi të vështirë me një lojtar që jo vetëm kushtëzon lojën sulmuese të Bayernit për shkak të statusit të tij, por është edhe një zvarritje ekonomike.

Polaku fiton rreth 24 milionë euro, një shifër që do ta kursente një Bayern që do të ishte i gatshëm të ulej në tavolinë me klubet e tjera për sa kohë të merrte oferta që i kalojnë 35 eurot Një shifër që Barcelona do të ishte e gatshme ta paguante. /albeu.com/