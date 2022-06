BILANCI: Tmerr në Afganistan, shkon në 920 numri i viktimave nga tërmeti! Dalin pamjet e frikshme (VIDEO)

Numri i viktimave nga tërmeti në Afganistan dhe Pakistan ka vijuar të rritet.

Deri më tani raportohet për 920 viktima dhe rreth 600 të plagosur.

Lajmin e bën të ditur BBC.

At least 250 people have lost their lives after a powerful earthquake jolted #Afghanistan‘s Paktika province.

Prayers for the victims of this horrendous tragedy. Sadly, the world has been quick to forget about #Afghans. #paktika #AfghanWomen #earthquake pic.twitter.com/Rcygdaq2OR

— Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) June 22, 2022