Bie helikopteri, 6 persona të vdekur në vend (VIDEO)

Një helikopter është rrëzuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Mjeti fluturues u rrëzua në mbrëmjen e 22 qershorit në Virxhinia të Shteteve të Bashkuara.

Sipas medieve lokale nga rrëzimi i helikopterit kanë ndërruar jetë gjashtë personat që ishin në bord.

Six killed after helicopter crashes onto road in West Virginia #logancounty #westvirginia #helicopter #crash #accident #helicoptercrashwestv pic.twitter.com/amgWfmxNyg

