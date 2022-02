Biden: Udhëheqësit e SHBA dhe G7 ranë dakord për sanksione “shkatërruese” ndaj Rusisë

Pas mbledhjes me liderët e G7 për situatën në Ukrainë, presidenti i SHBA-ve, Joe Biden, përmes një postimi në Twitter shprehet se janë dakordësuar për paketa shkatërruese me sanksione dhe masa të tjera ekonomike për të kërkuar llogari nga Rusia.

“Ne qëndrojmë me popullin e guximshëm të Ukrainës”, shtoi më tej ai.

Biden u takua me liderët më herët sot dhe do të flasë më vonë nga Shtëpia e Bardhë mbi situatën që po shpaloset në Ukrainë./albeu.com

This morning, I met with my G7 counterparts to discuss President Putin’s unjustified attack on Ukraine and we agreed to move forward on devastating packages of sanctions and other economic measures to hold Russia to account. We stand with the brave people of Ukraine. pic.twitter.com/dzvYxj7J9w

— President Biden (@POTUS) February 24, 2022