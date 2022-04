Biden: Pushtimi rus i Ukrainës do të vazhdojë të bëjë dëmin e vet në ekonominë globale

Presidenti i SHBA Joe Biden ka reklamuar arritjet e tij të brendshme në Portsmouth, New Hampshire, teksa pranoi inflacionin e lartë 40-vjeçar.

Ai vuri në dukje ndërprerjen ekonomike të pandemisë Covid-19 dhe pushtimin e Rusisë në Ukrainë, ndërsa paralajmëroi se lufta në vazhdim do të vazhdojë të “bëjë dëmin e saj” në ekonominë globale.

“Shikoni, ne kemi bërë shumë përparim dhe kemi një mundësi të jashtëzakonshme përpara nesh, por ne e dimë se familjet ende po luftojnë me çmime më të larta”, tha ai në komentet në Autoritetin Portual të New Hampshire.

Biden fajësoi drejtpërdrejt presidentin rus Vladimir Putin si një “arsye të madhe për inflacion”.

“Pushtimi i Ukrainës ka rritur çmimet e gazit dhe çmimet e ushqimeve në të gjithë botën. Dy shportat kryesore të grurit në botë janë Ukraina dhe Rusia… Ajo që pamë në të dhënat më të fundit të inflacionit ishte muajin e kaluar rreth 70% e rritjes së inflacionit ishte pasojë e rritjes së çmimit të Putinit, për shkak të ndikimit në gaz dhe çmimet e energjisë”, tha ai.

Biden shtoi se ai po bënte gjithçka që mundej për të ulur çmimet, duke vënë në dukje lëshimin e gazit nga Rezervat Strategjike të Naftës dhe koordinimin e tij me aleatët dhe partnerët e SHBA-së, duke shkaktuar duartrokitje.

“Fakti është se ne jemi në një situatë ku lufta në Ukrainë do të vazhdojë të ndikojë në ekonominë botërore. Do të ndikojë në energji. Ajo do të marrë dëmin e saj në lidhje me ushqimin … Shumë njerëz po lëndohen. Bën një ndryshim të madh, ka një ndryshim të madh, kostoja e një duzinë vezësh, kostoja e një gallon benzine, ka rëndësi”, tha Biden.

“Ne do ta ndërtojmë këtë ekonomi nga poshtë lart dhe nga mesi jashtë”, vazhdoi Presidenti./albeu.com