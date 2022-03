Biden për Quad: India i vetmi vend i lëkundur që nuk ka mbajtur qëndrim të qartë për Putinin

Presidenti i SHBA-ve, Joe Biden, ka thënë se vetëm India është në mesin e aleatëve të Quad-Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe Australia, që e ka treguar veten e lëkundur në përgjigjen e saj ndaj Rusisë në pushtimin e Ukrainës.

SHBA, Japonia dhe Australia kanë sanksionuar entitetet ruse, por India nuk ka vendosur sanksione dhe gjithashtu ka abstenuar nga tre vota që dënojnë Moskën në OKB.

India ka thënë se përshkallëzimi i tensioneve “është një çështje shqetësimi të thellë” dhe ka përsëritur se çështja mund të zgjidhet vetëm përmes dialogut diplomatik.

Biden lavdëroi aleatët e tjerë duke thënë se “ne kemi paraqitur një front të bashkuar në të gjithë NATO-n dhe në Paqësor” në përgjigje të presidentit rus Vladimir Putin.

“Quadi – me përjashtim të mundshëm të Indisë që është disi e lëkundur në disa prej tyre – por Japonia ka qenë jashtëzakonisht e fortë, po ashtu edhe Australia për sa i përket përballjes me agresionin e Putinit.” Indisë i është dashur të ecë në një litar të ngushtë diplomatik mbi Ukrainën ndërsa përpiqet. për të balancuar lidhjet me Moskën dhe Perëndimin. Rusia vazhdon të jetë furnizuesi më i madh i armëve në Indi.

India po konsideron gjithashtu blerjen e naftës ruse me një normë të ulët, me raportet se një kompani shtetërore ka nënshkruar një marrëveshje për të importuar 3 milionë fuçi naftë bruto nga një kompani ruse.